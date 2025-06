Szokująca zamiana głosów wyborców! Nagły komunikat Prokuratury Generalnej

Aż w 9 z 10 skontrolowanych komisji wyborczych wykryto nieprawidłowości! W 7 z nich doszło do zamiany głosów między kandydatami. Prokuratura potwierdza, że początkowo błędnie wskazano zwycięzcę. Teraz wszystko wskazuje na to, że to Rafał Trzaskowski zdobył więcej głosów. Sprawa wywołała ogromne poruszenie.