Temat edukacji zdrowotnej budzi w ostatnim czasie skrajne emocje w opinii publicznej. Głos zabrało na forum wielu polityków, stanowczo deklarując, że zamierzają wypisać swoje dzieci ze wspomnianych zajęć. Na taki krok zdecydował się m.in. prezydent - Karol Nawrocki. Teraz o swojej decyzji poinformował również Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski zabiera głos po medialnej burzy

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, stanowczo odpowiedział na medialne doniesienia dotyczące edukacji zdrowotnej jego nieletniego syna. W serwisie X (dawniej Twitter) zamieścił wpis, w którym zaprzeczył, że wypisał dziecko z nowych zajęć.

Mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej)

Jednocześnie zaapelował do innych rodziców, by nie rezygnowali z uczestnictwa ich dzieci w tym „bardzo potrzebnym przedmiocie”.

Wypowiedź ta była odpowiedzią na informacje opublikowane przez portal Niezależna. Według doniesień, syn Rafała Trzaskowskiego miał być „jednym z pierwszych” uczniów wypisanych z zajęć, a następnie miała to uczynić cała jego klasa. Publikacja ta wywołała falę reakcji w mediach społecznościowych.

Sama edukacja zdrowotna to nowy przedmiot wprowadzony do szkół przez Ministerstwo Edukacji pod przewodnictwem Barbary Nowackiej. Tematyka zajęć dotyczy m.in. zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych oraz podstawowych informacji na temat zdrowego stylu życia.

Karol Nawrocki podjął decyzję ws. swojego syna

Głos w sprawie zabrał także Karol Nawrocki, który jak się okazało, postanowił wypisać swojego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Gorzko wypowiedziała się na ten temat Joanna Senyszyn, uderzając w prezydenta:

Nawroccy poinformowali, że wypisują swojego syna z edukacji zdrowotnej. Pewnie nie chcą, żeby się w szkole dowiedział, że uzależnienie się od snusów powinno się leczyć

Co dalej z edukacją zdrowotną w polskich szkołach?

Edukacja zdrowotna stała się jednym z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. W przestrzeni publicznej ścierają się różne wizje jej realizacji, a decyzje rodziców często stają się przedmiotem politycznych rozgrywek.

Choć zgodnie z przepisami udział w zajęciach jest dobrowolny, to Ministerstwo Edukacji i przedstawiciele rządu apelują do rodziców, by nie wypisywali dzieci z programu. Zachęcają również do zapoznawania się z rzeczywistą treścią przedmiotu, zamiast opierać się na dezinformacji.

