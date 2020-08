Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Onet.pl odniósł się do decyzji Ministerstwa Edukacji, dotyczącej powrotu dzieci do szkół we wrześniu. Zdaniem prezydenta Warszawy jest to "niezbyt logiczne". Czy sam zatem zdecyduje się wysłać swoje dzieci do szkoły? Czy placówki oświatowe w Warszawie będą przygotowane na powrót uczniów do placówek oświatowych? Zobaczcie, jakie zdanie ma na ten temat prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski skomentował decyzję Ministerstwa Edukacji w sprawie powrotu dzieci do szkół. "Niezbyt to logiczne"

Decyzja Ministerstwa Edukacji podzieliła rodziców i uczniów. Jak poinformował Dariusz Piontkowski na ostatniej konferencji prasowej, dzieci mają wrócić od września do normalnego, stacjonarnego trybu nauczania. Niestety, od przeszło tygodnia praktycznie każdego dnia w Polsce odnotowuje się nowe, dobowe rekordy potwierdzonych przypadków koronawirusa. W piątek 7 sierpnia przekroczyliśmy kolejną barierę - tej doby przybyło 809 nowych zakażeń.

Z tego też względu decyzja Ministerstwa Edukacji jest szeroko komentowana. Niektórzy rodzice nie mogą zrozumieć, dlaczego szkoły mają zostać otwarte kiedy właśnie odnotowujemy rekordy zakażeń. Głos w tej sprawie zabrał również Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, a prywatnie ojciec dwójki dzieci.

Kiedy mieliśmy 100 przypadków zarażeń dziennie szkoły były zamykane, a teraz, kiedy mamy ich ponad 600, będą otwierane. Niezbyt to logiczne - powiedział w rozmowie z Onet.pl, Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski odpowiedział dziennikarzowi Onet.pl również na pytanie, czy sam w takim razie zdecyduje się wysłać swoje dzieci do szkoły.

Skoro rząd bierze odpowiedzialność za to, że szkoły będą bezpieczne, to zapewne tak. Będziemy pewnie podejmować decyzję we wrześniu. Ja pracuję, moja żona też, więc trudno sobie wyobrazić sytuację, że przez wiele miesięcy dzieci są same w domu. Musimy się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Myślę, że wszyscy - my, rodzice - będziemy czekać z decyzjami do ostatniej chwili i obserwować, czy i jak się rozwija epidemia - odpowiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wyjawił również, czy szkoły w Warszawie będą przygotowane na powrót dzieci do szkół.

Przez cały czas pracujemy nad tym, by być gotowi na wrzesień. Tylko pamięta pan, jak to było z przedszkolami i żłobkami - w piątek nam powiedziano, że w poniedziałek możemy je otwierać, bez żadnych szczegółowych zaleceń. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej i że będzie pełen komplet zaleceń dla wszystkich.

Uczniowie w szkołach mają być zwolnieni z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Jak poinformował na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski, będą za to obowiązywały szczegółowe zasady higieny osobistej, a pomieszczenia szkolne będą regularnie myte i dezynfekowane. Jednak te zapewnienia Ministerstwa Edukacji w dalszym ciągu nie przekonują sporej części rodziców, którzy obawiają się wysłać swoje dzieci do placówek oświatowych, kiedy w naszym kraju odnotowuje się kolejne rekordy zakażeń.

Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Onet.pl odniósł się do decyzji Ministerstwa Edukacji w sprawie powrotu dzieci do szkół.

Zdaniem prezydenta Warszawy nie jest to zbyt logiczne, że szkoły były zamykane przy 100 przypadkach zakażeń dziennie, a teraz planowane jest ich otwarcie, kiedy z dnia na dzień odnotowujemy rekordowe przyrosty zachorowań.