Małgorzata Trzaskowska opublikowała w sieci film, na którym razem z mężem opowiedzieli o swoim życiu prywatnym. Kiedy Rafał Trzaskowski zrozumiał, że Małgorzata to ta jedyna? Jak kandydat na prezydenta Polski dzieli się obowiązkami ze swoją żoną? Musicie zobaczyć to wyjątkowe nagranie z udziałem Rafała Trzaskowskiego i jego żony Małgorzaty! Internauci są zachwyceni!

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy szczerze o swoim domu

Rafał Trzaskowski razem z Andrzejem Dudą wciąż walczą o głosy wyborców, którzy już w najbliższą niedzielę zdecydują, który z kandydatów zostanie prezydentem Polski. Czy będzie to Rafał Trzaskowski? A może więcej głosów otrzyma Andrzej Duda? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za kilka dni. Teraz kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów robią wszystko, żeby przekonać do siebie Polaków. Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda ruszyli w Polskę i organizują wiece wyborcze. W miniony poniedziałek (6 lipca) odbyły się również dwie odrębne debaty telewizyjne - niestety, kandydaci nie doszli do porozumienia i nie zdecydowali się na wspólną debatę.

W sieci pojawił się również film z udziałem Rafała Trzaskowskiego, na którym razem z żoną opowiadają o swoim prywatnym życiu. Wyszło bardzo zabawnie i naturalnie!

Gośka jest zły policjant, ja jestem dobry policjant- mówi na nagraniu Rafał Trzaskowski. Mamy też podział, że Gośka gotuje częściej i nasz syn nie wyobraża sobie innej kuchni, tylko musi być schabowy i rolady i dużo ziemniaków, a ja lubię eksperymentować, więc córka pyta, kiedy ojciec będzie gotował, bo wtedy będzie dobrze- dodał kandydat na prezydenta.

Internauci są zachwyceni filmem Małgorzaty i Rafała Trzaskowskich.

- Miło patrzeć, miło słuchać...bez krzyków, min, a z uśmiechem, miłością i szacunkiem do siebie i innych ❤️. Takiej prezydenckiej pary nam trzeba :)

- Jesteście Państwo wspaniałymi mądrymi i normalnymi ludźmi

- Na takich ludzi czekam. Super gust, super styl.Prawdziwa inteligencja i klasa. Błagam wygrajcie- komentują internauci.

Zobaczcie to wyjątkowe nagranie Rafała Trzaskowskiego i jego żony!

Zobacz także: Rafał Trzaskowski i jego żona pokazali zdjęcia ze swojego ślubu! "18 lat temu zostałem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie"

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy opowiedzieli o swoim prywatnym życiu.

Chcielibyście, żeby Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów?