Generał Waldemar Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 roku w Szczecinie. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych dowódców w historii polskich sił zbrojnych. Jego kariera wojskowa rozciągała się na dekady, w trakcie których zdobywał doświadczenie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Służył Ojczyźnie z niezachwianą lojalnością, profesjonalizmem i poczuciem obowiązku.

Śmierć Waldemara Skrzypczaka to wydarzenie, które wstrząsnęło zarówno bliskimi generała, jak i szeroką społecznością wojskową. W chwili śmierci generał miał 69 lat. Głos zabrał również pogrążony w żałobie Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski żegna Waldemara Skrzypczaka

Rafał Trzaskowski oddał hołd pamięci Waldemara Skrzypczaka. Na profilu prezydenta Warszawy na Facebooku, pojawił się wpis:

Żołnierz z krwi i kości. Doświadczony dowódca i ekspert wojskowy. Patriota. Śmierć gen. Waldemara Skrzypczaka to ogromna strata dla nas wszystkich. Składam kondolencje rodzinie i bliskim. Panie Generalne - dziękuję za wszystkie lata służby dla Polski.

Śmierć Waldemara Skrzypczaka

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał oficjalnie informację o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka w poniedziałek. W swojej wypowiedzi na platformie X podkreślił: "Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm – te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała”. Minister Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę na ogromne zasługi generała w zakresie szkolenia wojskowego: "Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem”.

Polska armia żegna jednego z najwybitniejszych dowódców

Śmierć generała Waldemara Skrzypczaka odbiła się szerokim echem w środowisku wojskowym. Jako generał Wojska Polskiego, Skrzypczak cieszył się powszechnym szacunkiem. Jego odejście to nie tylko strata osobista dla bliskich, ale również dotkliwy cios dla całej rodziny wojskowej. Jak napisał szef MON: „Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążoną w żałobie Rodziną.”

