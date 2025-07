Bardzo smutna informacja właśnie obiegła media. Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak. Wiadomość o śmierci wojskowego w rozmowie z mediami potwierdziła rodzina. Również Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował wpis na platformie X, gdzie potwierdził te smutne doniesienia.

Informacja o odejściu generała Waldemara Skrzypczaka pojawiła się późnym popołudniem w poniedziałek, 21 lipca 2025 roku. Onet.pl potwierdził tę smutną wiadomość w rozmowie z bliskimi generała, a niedługo potem pojawił się wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną.

- napisał Kosiniak Kamysz