Barbara Kurdej-Szatan to sensacja ostatnich miesięcy. Filigranowa blondynka robi zawrotną karierę dzięki roli w serii reklam sieci Play i przekłada się to bardzo mocno na kolejne propozycje zawodowe, w których obecnie może przebierać. Przypomnijmy: Blondynka Playa zgarnęła rolę w hitowym serialu

Reklama

Popularność Barbary przekłada się najwyraźniej również na rozpoznawalność jej męża. Rafał Szatan gościł w piątek w studio "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadał o swojej sławnej żonie i o tym, jak ich życie zmieniło się po jej wielkim sukcesie. Rafał podkreślał wielokrotnie w trakcie rozmowy, że jest niezwykle dumny z żony.

Każde z nas robi to, co kocha robić. Basi się udało przebić w tym trudnym w dzisiejszych czasach świecie i jestem dumny, że moja żona może spełniać swoje marzenia - zawodowe, artystyczne. Ja robię cały czas to, co do tej pory robiłem. Pracujemy w podobnych branżach, jestem muzykiem i wokalistą zespołu RH+. Jest luz - wyznał.

Kurdej-Szatan pokazuje się ostatnio często na salonach. Czy to oznacza, że ma ambicje, aby zostać celebrytką? Niekoniecznie. Jej mąż twierdzi, iż Barbarze zależy przede wszystkim na karierze aktorki.

Basia raczej dąży do tego, żeby bardziej rozwijać się w życiu zawodowym czyli aktorstwie. Ja trzymam za nią kciuki, bo jest bardzo zdolną dziewczyną i to jest fajne, że się pokazała z tej strony aktorskiej. A ta druga strona, celebrycka, trzeba się z nią liczyć i tak to jest w tej branży, ciężko jej uniknąć - wyjaśniał.

Jak natychmiastowa sława wpłynęła na ich życie? Rafał twierdzi, że starają się zachować w tym całym zamieszaniu rozsądek, choć nie brakuje trudnych momentów.

Staramy się to tak ogarnąć, żeby to jak najlepiej było i w domu, i w życiu zawodowym. Wiadomo są czasami trudne momenty, gdzie czasami musimy pogodzić moje wyjazdy na spektakle poza Warszawę, więc staramy się tak to planować, żeby te nasze kalendarze nie pokrywały się i było ok. Staramy się mieć czas dla nas i szczególnie dla małej, mieć czas na dom i rodzinę.

Mężczyzna opowiedział też o tym, jak poznał swoją żonę. Parę połączyła pasja do aktorstwa i wspólny spektakl, którego ostatecznie razem nie zagrali.

Zobacz także

Poznaliśmy się z Basią przy wspólnym projekcie - spektaklu "Hair", w którym miała grać moją miłość. W prawdziwym życiu się udało, ale w sztuce nie wyszło, bo z uwagi na inne zobowiązania musiała z tego zrezygnować - opowiadał na kanapie "Dzień Dobry TVN".

Myślicie, że Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż będą objawieniem polskiego show-biznesu w najbliższych miesiącach? Start mają kapitalny.

Zobacz: Kurdej-Szatan to najcenniejsza gwiazda Play! Ile na niej zarobili?

Reklama

Blondynka Playa na salonach: