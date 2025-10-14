Rafał Mroczek, aktor znany z roli Pawła Zduńskiego w serialu "M jak miłość", w maju 2024 roku wziął ślub z Magdaleną, którą dotychczas ukrywał przed mediami. Od czasu ceremonii jednak oboje małżonkowie chętnie chwalą się w sieci wspólnymi kadrami i na bieżąco dzielą się najważniejszymi informacjami. Nie mogli więc pominąć i takiej nowiny. To się dzieje!

Rafał Mroczek i Magdalena Czech zaczynają nowy etap życia

Rafał Mroczek nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Tym razem ogłosił rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału w swoim życiu prywatnym. W mediach społecznościowych podzielił się radosną nowiną – razem z żoną, Magdaleną Czech, właśnie nabyli nowy dom. Małżeństwo zamierza zamienić nieruchomość w prawdziwe rodzinne gniazdo.

Nowy rozdział właśnie się zaczyna. Za chwilę odbieramy klucze do naszego przyszłego domu — miejsca, które już niedługo wypełni się naszym życiem, śmiechem i wspomnieniami

Jak się dowiadujemy, para nie planuje wprowadzenia się do gotowego wnętrza. Przeciwnie – Mroczek zapowiedział, że nowy dom wymaga gruntownego remontu. Aktor wyznał, że choć ma już doświadczenie w takich przedsięwzięciach, ten konkretny projekt jest dla niego szczególnie stresujący.

Czeka nas remont, dużo pracy i jeszcze więcej emocji, ale to początek nowego etapu. Trzymajcie kciuki, żeby w tym wszystkim nie zwariować. Mimo, że to nie pierwszy remont w moim życiu, ten wyjątkowo spędza mi sen z powiek

To wyznanie pokazuje, że mimo blasku fleszy i popularności, codzienne wyzwania nie omijają również znanych twarzy.

Kim jest Magdalena Czech – żona Mroczka?

Magdalena Czech to nie tylko żona Rafała Mroczka, ale również kobieta sukcesu. Finalistka konkursu Miss Polonia 2018, z powodzeniem łączy życie prywatne z aktywnością w mediach społecznościowych i udziałem w wydarzeniach publicznych. Para przez długi czas chroniła swoją prywatność, ale od momentu ślubu coraz częściej dzielą się wspólnymi chwilami.

Ich związek rozwija się z dala od skandali, co czyni ich jednym z bardziej cenionych duetów w polskim show-biznesie. Oboje otwarcie mówią o swojej silnej wierze, a w sieci niejednokrotnie już relacjonowali wspólne pielgrzymki. Zakup nowego domu to dla nich nie tylko inwestycja, ale symbol wspólnego zaangażowania i planowania przyszłości.

