Odkąd Rafał Maślak występuje w show "Taniec z Gwiazdami" u boku Agnieszki Kaczorowskiej, nie milkną plotki o ich romansie. Para spędza ze sobą mnóstwo godzin na parkiecie podczas prób, ale też często razem chodzą na branżowe imprezy. Tancerka i atrakcyjny model nie zawracają sobie jednak głowy spekulacjami, a podczas odcinków na żywo często prowokują na parkiecie. Przypomnijmy: Seksowni Maślak i Kaczorowska w "TzG". Ten występ nie uciszy plotek o romansie

Wczoraj Mister Polski 2014 ogłosił wszystkim radosną nowinę - wreszcie zakochał się! Na jego Instagramie pojawiło się romantyczne zdjęcie z łazienki wypełnionej mnóstwem świec, które stworzyły bardzo romantyczny nastrój. Na razie Rafał chce jednak zdradzać, kim jest jego wybranka:

To będzie baaaardzo romantyczny wieczór. Czasami strzała amora dosięga nas w najmniej spodziewanym momencie i jest to coś tak pięknego, że nie sposób przestać o tym myśleć. Robisz maślane oczy i jesteś w szoku, że szczęścia nie trzeba szukać bardzo daleko... Pewnie też tak kiedyś mieliście i wiecie co mam na myśli - pisze uczestnik show