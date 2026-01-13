Rafał Maślak z żoną mają co świętować na rajskich wakacjach. To już kolejne!
Rafał Maślak razem z żoną Kamilą Maślak już od kilku dni relacjonują swoje rajskie wakacje z Bali. Model o poranku ogłosił radosne wieści, pokazując, w jakich okolicznościach świętowali wyjątkowy moment.
Rafał Maślak to polski model, którego medialna kariera rozpoczęła się od zdobycia tytułu Mistera Polski w 2014 roku, a kilka miesięcy później również Mistera International Internautów w Seulu. Telewidzowie mogli poznać go bliżej w programach telewizyjnych. Wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", "Agent - gwiazdy", "Dance, Dance, Dance" i "Ninja Warrior Polska". Prywatnie jest mężem Kamili Maślak oraz tatą Maksymiliana i Michaliny. Chętnie relacjonuje swoją codzienność na Instagramie, a dziś o poranku postanowił podzielić się z fanami radosnymi wieściami.
Rafał Maślak z żoną świętują na Bali!
Rafał Maślak wraz z żoną i dziećmi już od kilku dni przebywają na rajskim Bali. W social mediach para chętnie udostępnia przepiękne widoki, a także chwile radości i beztroski spędzane z dala od mroźnej Polski. Choć wcześniej nic na to nie wskazywało, model chwilę przed 9:00 podzielił się z obserwatorami wzruszającym nagraniem.
Maślak przygotował dla swojej ukochanej kolację nad basenem w anturażu romantycznych świec, korzystając z chwili, którą mogli spędzić wyłącznie ze sobą - wszystko z okazji urodzin pięknej żony.
Dzieciaki sprzedane, mamy 2 godziny tylko dla siebie.Tylko ja i moja 18-stka.
Po dwugodzinnej celebracji para zakochanych spędziła dalszą część wieczoru z "niespodziewanymi" gośćmi. Urodzinową niespodziankę uświetniła oczywiście obecność dzieci Maślaków oraz bliskich pary, którzy pojawili się w drzwiach balijskiego apartamentu z tortem z symbolicznymi świeczkami. Wszystko zostało nagrane przez znanego modela i udostępnione w mediach społecznościowych.
Żona Rafała Maślaka we wzruszających słowach o rodzinie
Kamila Maślak nie kryła wzruszenia i wdzięczności za to, z kim i gdzie mogła spędzić tym razem swoje urodziny. Udostępniła na Instagramie wpis ze zdjęciem z pamiętnego wieczoru.
To był naprawdę piękny wieczór. Totalnie się nie spodziewałam takiej niespodzianki. Jestem mega wzruszona i szczęśliwa, że mam tak wspaniałych ludzi w okół siebie. Jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za możliwość spędzenia tej chwili sam na sam z mężem, a potem i z Wami! Było cudownie! Już długo marzyłam o takiej randeczce tylko we dwoje.
Jesteście ciekawi kolejnych relacji Maślaków z rajskiego wyjazdu na Bali?
Zobacz także:
- Rodzina Rafała Maślaka powiększyła się! Szczęśliwy model i jego żona przekazali wieści
- Rafał Maślak wyjawił prawdę o wyborach miss. Teraz już nie ma wątpliwości komu kibicował
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.