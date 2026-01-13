Rafał Maślak to polski model, którego medialna kariera rozpoczęła się od zdobycia tytułu Mistera Polski w 2014 roku, a kilka miesięcy później również Mistera International Internautów w Seulu. Telewidzowie mogli poznać go bliżej w programach telewizyjnych. Wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", "Agent - gwiazdy", "Dance, Dance, Dance" i "Ninja Warrior Polska". Prywatnie jest mężem Kamili Maślak oraz tatą Maksymiliana i Michaliny. Chętnie relacjonuje swoją codzienność na Instagramie, a dziś o poranku postanowił podzielić się z fanami radosnymi wieściami.

Rafał Maślak z żoną świętują na Bali!

Rafał Maślak wraz z żoną i dziećmi już od kilku dni przebywają na rajskim Bali. W social mediach para chętnie udostępnia przepiękne widoki, a także chwile radości i beztroski spędzane z dala od mroźnej Polski. Choć wcześniej nic na to nie wskazywało, model chwilę przed 9:00 podzielił się z obserwatorami wzruszającym nagraniem.

Maślak przygotował dla swojej ukochanej kolację nad basenem w anturażu romantycznych świec, korzystając z chwili, którą mogli spędzić wyłącznie ze sobą - wszystko z okazji urodzin pięknej żony.

Dzieciaki sprzedane, mamy 2 godziny tylko dla siebie.Tylko ja i moja 18-stka. opisał filmik Rafał Maślak

Po dwugodzinnej celebracji para zakochanych spędziła dalszą część wieczoru z "niespodziewanymi" gośćmi. Urodzinową niespodziankę uświetniła oczywiście obecność dzieci Maślaków oraz bliskich pary, którzy pojawili się w drzwiach balijskiego apartamentu z tortem z symbolicznymi świeczkami. Wszystko zostało nagrane przez znanego modela i udostępnione w mediach społecznościowych.

Żona Rafała Maślaka we wzruszających słowach o rodzinie

Kamila Maślak nie kryła wzruszenia i wdzięczności za to, z kim i gdzie mogła spędzić tym razem swoje urodziny. Udostępniła na Instagramie wpis ze zdjęciem z pamiętnego wieczoru.

To był naprawdę piękny wieczór. Totalnie się nie spodziewałam takiej niespodzianki. Jestem mega wzruszona i szczęśliwa, że mam tak wspaniałych ludzi w okół siebie. Jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za możliwość spędzenia tej chwili sam na sam z mężem, a potem i z Wami! Było cudownie! Już długo marzyłam o takiej randeczce tylko we dwoje. napisała Kamila Maślak

Jesteście ciekawi kolejnych relacji Maślaków z rajskiego wyjazdu na Bali?

