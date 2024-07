1 z 10

Rafał Maślak był jednym z uczestników, którzy najmocniej przeżywali zmiany partnerów i partnerek przed wczorajszym odcinkiem Tańca z Gwiazdami. Mister Polski musiał przygotować tango argentyńskie z Hanną Żudziewicz i nie ukrywał, że kosztuje go to sporo nerwów. Ich występ nie porwał jurorów, którzy przyznali parze 26 punktów. Trzeba jednak przyznać, że Rafał i Hanna sami utrudnili sobie zadanie - tancerka tańczyła bowiem z zakrytymi oczami. W tej sytuacji to na mniej doświadczonego Maślaka spadł ciężar prowadzenia tańca.

Zobacz: Rafał Maślak zakochał się. Pokazał bardzo romantyczne zdjęcie

Kibicujecie Misterowi w programie?