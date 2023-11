Film "Tylko nie mów nikomu" Tomasza i Marka Sekielskich wstrząsnął opinią publiczną w Polsce. Dokument który porusza problem pedofilii w polskim kościele miał swoją premierę prawie tydzień temu. Produkcja w ekspresowym tempie stała się prawdziwym hitem w sieci- po 6 dniach "Tylko nie mów nikomu" ma już ponad 18,5 mln wyświetleń na youtube! Film przygotowany przez Tomasza Sekielskiego i jego brata wywołał ogromne emocje- Wojciech Smarzowski w jednym z wywiadów przyznał wprost, że ma nadzieję, że dokument będzie naszym kandydatem do Oscara. Niestety, nie wszyscy są podobnego zdania... Rafał Maślak skrytykował film braci Sekielskich!

Jest to kontrowersyjny film, dzieją się tam złe rzeczy, ale moim zdaniem jest to nad wyraz przekoloryzowane, przebitkowe. Mleko płynące komuś z ust, dla mnie trochę już takie jakby... można powiedzieć coś na dany temat, ale według mnie ten film mógłby trwać pół godziny i przekazałby tyle informacji a już by nie robił tego tak przerysowanie- ocenił w rozmowie z portalem przeambitni.pl. (...) Ten film jak najbardziej pokazuje to, co się dzieje, bo faktycznie księża, którzy robili te rzeczy się do tego przyznali. Ludzie muszą mieć świadomość.