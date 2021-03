Rafał Maślak, gwiazda uwielbianego tanecznego show "Dance Dance Dance" ogłosił, że za kilka miesięcy po raz drugi zostanie tatą. Zrobił to podczas wakacji w Tulum w Meksyku. Na najnowszym nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak Rafał bawi się ze swoim pierwszym synkiem dwuletnim dziś Maksem. W pewnym momencie w kadrze pojawiła się żona Rafała – Kamila Nicpoń, która gładziła swój ciążowy brzuszek. „Będzie nas więcej... ❤️❤️❤️❤️”, napisał Maślak. Natychmiast posypały się gratulacje, a Rafał i Kamila pokazali więcej ciążowych pięknych zdjęć.

Okazuje się, że para nie bała się wyjechać na egzotyczne wakacje w pandemii z małym dzieckiem. Kamila Nicpoń również czuje się w Meksyku bezpieczna.

Dużo przeszliśmy w drodze do tego raju. Dużo musieliśmy wytrzymać. Mieliśmy już chwile zwątpienia. Jednak nie poddaliśmy się. Maks spisał się na złoty medal! To nam było zdecydowanie ciężej, ale warto było! Teraz jesteśmy najszczęśliwsi na świecie", napisała na Instagramie Kamila Nicpoń.

Rafał Maślak jest szczęśliwym mężem i zakochanym tatą, który czuje się spełniony w rodzinie.

Ale o tym, jakim jestem ojcem, pewnie przekonam się za kilka lat, kiedy Maksymilian będzie starszy. Człowiek nigdy do końca nie wie, czy jego metody wychowawcze są tymi najlepszymi. Działam intuicyjnie, wiem, jakie wartości chcę zaszczepić w synu. Na razie najważniejsze jest dla mnie budowanie więzi z Maksem. Nigdy dotąd nie potrafiłem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem gotowy na ojcostwo. I chyba każdy ma z tym problem. Ale gdy już zostałem ojcem, uświadomiłem sobie, że mam dla kogo żyć. I stałem się lepszym człowiekiem. Teraz mam motywację do życia. I do tego, żeby się rozwijać”, mówił o swoim pierwszym dziecku w magazynie Viva.