Rafał Maślak zyskał ogólnopolską popularność w 2014 roku, kiedy to zdobył tytuł Mistera Polski. Od tamtej pory prężnie rozwijał swoją karierę telewizyjną. Na przestrzeni lat można było go zobaczyć między innymi w programach takich jak "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", "Dance, Dance, Dance", "Ninja Warrior Polska" oraz "Agent - gwiazdy". Na co dzień zajmuje się też karierą influencera, chętnie pokazując internautom swoją prywatność. Teraz ogłosił fanom radosną informację i opublikowała całą serię zdjęć.

Wielkie emocje w domu Rafała Maślaka. Model pokazał zdjęcia

Rafał Maślak pokazał internautom całą serię zdjęć przedstawiających specjalnie przygotowaną dla modela niespodziankę urodzinową. Nie zabrakło ścianki do zdjęć stworzonej z balonów, na której widniał napis "Rafcio, trzymaj formę!" oraz graficzna wizualizacja Mistera Polski trzymającego sztangę. Na zdjęciach uwieczniony został też oryginalny tort z babeczek oraz oczywiście bliscy, którzy świętowali z Maślakiem tę szczególną okazję.

Nie czekam już na urodziny, raczej staram się o nich nie pamiętać. Jednak cieszę się, że mam wokół siebie bliskich, którzy we wspaniały sposób pokazują mi, że kolejna cyferka to tylko statystyka, a ja przy nich czuję się, jak dopiero co zarośnięty młodzieniec. napisał na Instagramie.

Na InstaStories model pokazał też stół pełen pyszności, przyznając, że nawet jako Mister Polski decyduje się czasami na odstępstwa od diety.

Dziś na pewno przekroczę limit kalorii, ale jedzenie jest tak pyszne, że nie odpuszczę. skomentował Rafał Maślak

W sieci nie zabrakło oczywiście gratulacji wspaniale zorganizowanej celebracji oraz urodzinowych życzeń.

Najlepszego Rafał!

Dużo zdrowia i zawsze super formy Rafał!

Super niespodzianka i słodkości. Wszystkiego najpiękniejszego z okazji Twoich urodzin Rafał.

Najlepszości! Bądź zdrów i miej obok siebie zawsze takich pięknych i dobrych ludzi! Uściski dla całej ekipy. czytamy w komentarzach

To nie pierwsze urodziny-niespodzianka u Maślaków!

Całkiem niedawno swoje urodziny świętowała żona Rafała - Kamila Maślak. Najpierw została zaskoczona przez męża romantycznie przygotowanymi chwilami tylko we dwoje, a następnie obecnością najbliższych jej osób. Dziś Maślakowie kolejny raz pokazali, jak zgraną i kochającą się rodzinę tworzą.

