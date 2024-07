Kiedy Rafał Maślak wygrał wybory Mistera Polski z pewnością nie spodziewał się, że zaledwie w kilka miesięcy stanie sią prawdziwą gwiazdą. Przystojny model pojawia się na najważniejszych imprezach i prowadzi własny program "Randka z Maślakiem" w stacji Polsat Cafe. O Maślaku zrobiło się ostatnio głośno przez jego konflikt z Agnieszką Kaczorowską. Tancerka w jednym z wtwiadów wbiła szpilę swojemu byłemu partnerowi z Tańca z Gwiazdami. Mister Polski skomentował wówczas zachowanie Kaczorowskiej. Zobacz: Maślak odpowiedział na kpiny Kaczorowskiej. Czytając wypowiedzi "aktorek" jednej roli i...

Rafał Maślak od jakiegoś czasu próbuje swoich sił jako bloger modowy. Okazuje się, że przystojniak podczas swojej zagranicznej podróży przygotował wiele stylizacji, którymi pochwali się w najbliższych dniach. W rozmowie z lifestylenewseria.pl celebryta opowiedział o swojej pasji do mody, oraz chęci do zmiany wizerunku.

- Nadszedł czas na zmiany. Dużo się uczę. Bywam w wielu miejscach i podpatruję nowe trendy, a jeśli ktoś jest fajnie ubrany, to jest to dla mnie inspiracja. Postanowiłem też zmienić fryzurę, rozjaśnić trochę włosy. To będzie pasowało do opalenizny, która będzie utrzymywała przez całe lato. Teraz byłem na Fuerteventurze i strasznie się spaliłem- powiedział Maślak. Miałem ze sobą pełno outfitów, które chciałem sfotografować. Zrobiłem 30 stylizacji, które później zaprezentuję. Niektóre są standardowe, niektóre są dosyć odważne. Moim zadaniem jest inspirowanie ludzi. Moim wynagrodzeniem jest to, że dostaję wiadomości od ludzi, którzy dziękują mi, że pokazałem im fajne stylizacje.