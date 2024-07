Rafał Maślak odpowiedział swojemu fanowi na sugestię na temat swojej orientacji seksualnej. Pod jego zdjęciem na Facebooku pojawił się komentarz, sugerujący, że Mister Polski 2014 jest gejem. Model zareagował na niego stanowczo, ale z humorem.

Model pokazał na swoim profilu zdjęcie z pociągu, na którym najprawdopodobniej pozuje razem ze swoim znajomym. Fanki Maślaka zareagowały natychmiast, dopytując, kim jest tajemniczy towarzysz ich ulubieńca. Jeden z fanów, zapewne chcąc zażartować napisał, że jest to kochanek Maślaka. Model zareagował natychmiast! Pod tym komentarzem fana zamieścił odpowiedź:

To już chyba 20 w tym tygodniu już nawet nie liczę, bo każdy kto ma ze mną fotkę jest moim kochankiem. Nieźle, czuję się dzięki Twojemu komentarzowi mega ogierem.

Brawo! Rafałowi gratulujemy dystansu! To naprawdę rzadkość w show-biznesie!

Zobacz też: Rafał Maślak: Czasami jestem słodziak, a czasem lubię być Greyem!

Zobacz także

Samochód oddany, wracam PKP do Wawy ????

Posted by Rafał Maślak on 8 stycznia 2016