Wczorajszy werdykt widzów i jurorów w "Tańcu z Gwiazdami" załamał wszystkich fanów przystojnego Rafała Maślaka i seksownej Agnieszki Kaczorowskiej, którzy musieli pożegnać się z programem. Z show odpadli również Marcin Miller i Nina Tyrka. Przypomnijmy: Siódmy odcinek "TzG" za nami. Na parkiecie nie zabrakło emocji i namiętności

Udział Mister Polski w tanecznym show Polsatu od początku budziło wielkie zainteresowanie. Rafał już na początku zaznaczył, że wygraną chce przekazać na cele charytatywne. Choć jurorzy nie zawsze doceniali jego starania na parkiecie, Maślak nigdy się nie poddawał i z uśmiechem przyjmował krytykę. Tuż po przegranej na swoim Facebooku napisał:

To był niestety mój ostatni występ konkursowy w Tańcu z Gwiazdami, ale nie jestem ani smutny ani załamany. Dla mnie udział w tym programie to była super przygoda i zawsze będę ją mile wspominał. Dziękuję Wam za wsparcie, motywację i dobre słowo, a mojej partnerce Agnieszce za te kilka miesięcy wspólnych treningów. Widzimy się w odcinku finałowym, a póki co lecę na after party dobrze się bawić, bo jutro nie mam treningu, ale i tak nie pośpię, bo o 8:10 rano muszę już być w Polsat News w programie Krzysztofa Ibisza ....- oznajmił gwiazdor