Rafał Maślak pojawił się na gali Kampanii Przeciwko Homofobii. Przystojny model bardzo angażuje się w walkę z homofobią. Sam niejednokrotnie padł ofiarą hejtów i wyzwisk, choć jak wiadomo, gejem nie jest. Chociaż, pojawia się cień wątpliwości, bo jak sam mówi w rozmowie z Party.pl:

Do dziś są podejrzenia, że jestem gejem, a Kamila to przykrywka. Stety, niestety, muszę powiedzieć, że nie jestem stuprocentowym hetero - mówi Rafał Maślak.

Zakładamy, że Rafał trochę się przejęzyczył i miał na myśli to, że JEST stuprocentowym hetero, skoro jest w związku z Kamilą Nicpoń. A jeśli się nie przejęzyczył, to dopytamy następnym razem o co chodzi ;)

Rafał Maślak na gali KPH.