Blisko trzy miesiące temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Rafała Maślaka. Syn Rafała i jego żony Kamili urodził się dokładni 29 marca, o czym poinformował dumny tata. Chłopiec otrzymał piękne imię Maksymilian i jak już wiemy, jest bardzo podobny do swojego taty. Kilka tygodni temu Rafał Maślak w rozmowie z nami przyznał, że spełnia się w nowej roli i jest zachwycony rodzicielstwem.

W momencie, kiedy wracam do domu, widzę buźkę i jeszcze się do mnie uśmiecha to wynagradza wszystko, to jest coś niesamowitego- Rafał Maślak przyznał przed naszą kamerą.