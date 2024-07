Rafał Maślak tydzień temu pojechał na wybory Mister International do Korei. Tam stanie w rywalizacji o tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie, z kandydatami z ponad 40 krajów. Tuż przed wylotem przystojny gwiazdor bardzo się stresował. Na szczęście szybko odnalazł się na miejscu i zaprzyjaźnił z kilkoma innymi chłopakami. Przypomnijmy: Dzisiaj urodziny Maślaka. Taką niespodziankę zrobili mu przystojniacy z innych krajów. Mamy wideo

Maślak jest jednym z najbardziej szalonych chłopaków w Korei. Wraz z innymi kandydatami założył już nawet zespół "TĘPE DZIDY". Dziś na jego Facebooku pojawiło się wideo, kiedy przedstawia swoim fanom Davida, Mistera z Kolumbii. Okazało się, że nawet tam znają przebój Donatana i Cleo - "Slavic girls", który zaśpiewał przed kamerą. Przy okazji możemy usłyszeć, jak nasz reprezentant mówi po angielsku. Choć na początku obawiał się tego języka, radzi sobie z nim znakomicie:

MAM SZALONYCH KOLEGÓW. David (Mister COLOMBIA) nieprzypadkowo znalazł się w naszym boysbandzie BLUNT SPEARS - TĘPE DZIDY. Jest szalony i nieobliczalny. Jak mnie zobaczył pierwszy raz i zapytał skąd jestem i usłyszał, że z Polski, zaczął śpiewać SLAVIC GIRLS i pokazywać jak się ubija masło Emotikon smile Ja się zdziwiłem, że polski przebój dotarł aż do Kolumbii. On ze swoim łobuzerskim uśmiechem powiedział, że przez przypadek. Oglądadal jakiś film erotyczny i pod jedną ze scen była podłożona ta piosenka. Spodobała mu się prawie tak jak treść filmu i trafił na teledysk. I teraz non stop śpiewa Slavic Girls. - napisał