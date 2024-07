Odkąd Rafał Maślak został Misterem Polski 2014, jego kariera w show-biznesie wystartowała w mgnieniu oka. Przystojniak zaczął pojawiać się na najważniejszych imprezach branżowych, a niedawno wziął udział w charytatywnej akcji, w wyniku której musiał pójść na kolację z... mężczyzną. Przypomnijmy: Za Misterem Polski szaleją nie tylko kobiety. Pójdzie na kolację z facetem

Mister Polski aktywnie działa również w internecie - prowadzi swojego bloga, gdzie codziennie zamiesza wpisy dotyczące różnych dziedzin życia, m.in. porady, jak dbać o swoje ciało. Jego fanki szaleją za nim, ponieważ sam może pochwalić się perfekcyjną sylwetką. Wiele osób sugeruje mu, że może zostać męską wersją Ewy Chodakowskiej. Jak on sam zapatruje się na taki pomysł?

Wiele osób mówi mi, że jestem kandydatem, by stać się męskim odpowiednikiem Ewy Chodakowskiej. Jeżeli będę mógł pomóc i po prostu pokazać ludziom, że z każdego wyjścia, każdej sytuacji, czy to jest nadwaga, czy to jest niedowaga, idzie zbudować fajną sylwetkę, to naprawdę z miła chęcią. Ściśle prowadzę swojego bloga, cały czas zamieszczam tam wpisy, zdjęcia, outfity. Chcę po prostu podzielić się z moimi czytelnikami tym, co się u mnie dzieje. Blog to jest takie moje dziecko, w które wkładam kupę serca. - przekonuje celebryta w rozmowie z lifestyle.newseria.pl