Za nami wybory do Sejmu, które są szeroko komentowane nie tylko przez polityków, internautów, ale też przez gwiazdy. Spytaliśmy Rafała Maślaka, co sądzi na temat wygranych przez PiS wyborów do parlamentu. Co powiedział?

"Nie zdążyłem napisać wniosku do urzędu w moim mieście, dlatego nie mogłem głosować. Jestem ciekawy, co będzie. Szykuje się dużo zmian. Pozostaje tylko czekać. Jest dużo nowości, dużo partii weszło do Sejmu. Mamy Liroya w Sejmie, więc będzie ciekawie", powiedział nam Rafał Maślak.