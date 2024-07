Rafał Maślak w show-biznesie zaistniał jako Mister Polski. Jego kariera szybko nabrała rozpędu - wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami", jego blog stale zyskuje czytelników, często pojawia się również w kampaniach reklamowych, także za granicą. Przystojny gwiazdor przygotowuje się obecnie do wyborów Mister International 2014. Przypomnijmy: Maślak jedzie na wybory Mister International 2014. Tak wyglądają jego przeciwnicy

Wraz ze skokiem popularności Rafał zaczął pojawiać się od czasu do czasu na branżowych imprezach. Wczoraj "Fakt" podał informację, że za każde wieczorne wyjście może inkasować nawet dwa tysiące złotych. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, czy to prawda. Maślak przyznaje, że czasem dostaje za to wynagrodzenie, ale kwota podana przez tabloid jest nierealna:

Gdyby to było prawdą, że dostaję za pojawienie się na imprezie 2 tysiące, to chyba bym już spał na pieniądzach. Prawda jest taka, że na 20 zaproszeń na różne imprezy znajdzie się jedno takie, za które rzeczywiście dostaje się wynagrodzenie, ale jest to bardzo rzadko. Przez te pół roku obecności w polskim szołbiznesie, przekonałem się, że 90% informacji podawanych w tabloidach nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, więc sam traktuję to już z przymrużeniem oka - mówi nam Rafał

