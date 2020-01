Rafał Maserak zdradził płeć swojego dziecka! Chłopiec czy dziewczynka?

Rafał Maserak niedługo zostanie tatą! Tancerz już nie może się doczekać, kiedy na świecie pojawi się jego ukochane dziecko. Właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował fanów o płci swojego dziecka! Chłopiec czy dziewczynka?

Rafał Maserak i Małgorzata Lis są parą od kilku lat. Tancerz i jego partnerka bardzo strzegą swojej prywatności i dopiero kilka tygodni temu pojawiła się informacja o ciąży Małgorzaty, którą przekazał właśnie Rafał Maserak.

Teraz jednak wiemy jeszcze więcej! Rafał właśnie opublikował wpis, w którym poinformował, że już niedługo będzie mieć upragnionego syna!

Jestem wdzięczny za rok 2019!❤️. 2020 nie mogłem się Ciebie doczekać i jestem wdzięczny za to, że za jakiś czas nasza rodzina będzie już w komplecie i dołączy do nas nasz SYNEK ❤️🙏👶✊ czekamy na Ciebie ale jeszcze chwilę posiedź w brzuszku u mamy a my szykujemy Ci tu gniazdko!❤️🙏 - napisał na Rafał Maserak na Instagramie.