Rafał Maserak to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych tancerzy biorących udział w "Tańcu z Gwiazdami". Maserak z produkcją związany jest od samego początku, dwa razy udało mu się zdobyć Kryształową Kulę, również dwa razy zajął drugie miejsce. Największą popularność zyskał dzięki doprowadzeniu do finału Małgorzaty Foremniak z którą, jak spekulowały media - miał później romans. Podobnie było przy okazji kolejnych edycji, kiedy zarzucano mu romans z niemalże każdą partnerką z parkietu. Przypomnijmy: Znajomi odradzają Maserakowi związek z Pazurą

Reklama

W trwającej właśnie edycji, partnerką Rafała jest aktorka Joanna Moro. Od początku między tą dwójką jest wyczuwalna chemia, co dostrzegają jurorzy przy ocenie tańca. Również w mediach para stała się tematem numer jeden, kiedy okazało się, że mąż Moro jest zazdrosny o Rafała. On jednak stanowczo zaprzecza, że coś go łączy z partnerką z parkietu. Przyznaje też, że ma dość opinii uwodziciela, która została do niego przyczepiona. Jak sam podkreśla - jest już w takim wieku, że chciałby sobie ułożyć życie, bo wreszcie jest zakochany.

Mam 30 lat i chcę ułożyć sobie życie. Chcę pokazać, że Maserak nie jest ciągle "krezolem", który został kiedyś tam uznany za podrywacza. Minęło wiele lat, przez ten czas zmieniłem się i dojrzałem. Teraz jestem w związku. Ale jako singiel lubię flirtować. To przyjemne. Jestem samcem alfa i lubię zdobywać. Wolę, żeby kobieta nie wyciągała ręki, tylko czekała na mój ruch. Lubię kobiety, które w jakiś sposób potrafią mnie okiełznać. - zdradza w rozmowie z "SHOW".

Mamy nadzieję, że tym razem tancerz trafił na odpowiednią kobietę, u boku której odnajdzie szczęście.

Zobacz: Moro ma romans z Maserakiem? Te zdjęcia mówią wszystko

Zobacz także

Reklama

Maserak i Moro ostro trenują przed "TzG":