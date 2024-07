Za nami siódmy odcinek najnowszej edycji Must Be The Music. Dla utalentowanych wokalistów i muzyków z całej Polski była to ostatnia szansa, aby zaprezentować swoje umiejętności przed jury i powalczyć o udział w półfinale show. W tym sezonie widzieliśmy już wiele, ale ostatni odcinek również zafundował niezapomniane smaczki.

Naszą największą uwagę zwrócił zaledwie 17-letni wokalista Rafał Lameński. Powód był prosty - chłopak zdecydował, że zaśpiewa przebój Manaamu "Szał Niebieskich Ciał", robiąc to w dodatku w dość charakterystyczny sposób. Historia Must Be The Music zna już wiele takich przypadków i najczęściej nie kończyły się one najlepiej dla wykonawców. Kora rzadko była zadowolona z interpretacji jej hitów i nie miała problemu, aby głośno o tym mówić. Tym razem jednak było inaczej. Lemański dostał cztery razy "TAK", a gwiazda potraktowała go dość łagodnie.



Kora: Nie jesteś pierwszym, który tu śpiewa nasze kawałki. Jesteś młody i masz odwagę śpiewać tak, jak śpiewasz. Zrobiłeś dramatyczną piosenkę, bo świat taki jest. Pokazałeś, ze to tak można śpiewać! Rogucki: Złamałeś wszelkie konwencje, które tu zazwyczaj wspieramy. Ale potrafiłeś nas przekonać!

A kto zwrócił waszą uwagę w dzisiejszym odcinku?

