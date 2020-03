"Żegna Cię cała nasza królicza rodzina..." Rafał Królikowski w poruszających słowach do brata, Pawła

Trwają uroczystości pogrzebowe Pawła Królikowskiego. To trudny czas i ogromna strata dla całej rodziny. Dziś na warszawskich Powązkach Wojskowych, cenionego aktora ale przede wszystkim męża, ojca, brata i dziadka żegnają najbliżsi.

Rafał Królikowski wygłosił w kościele poruszające przemówienie, kierując ostatnie słowa do swojego starszego brata.

Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Antoni Królikowski żegnają ukochanego męża i tatę

Paweł Królikowski i Rafał Królikowski urodzili się w Zduńskiej Woli. Dzieliło ich pięć lat różnicy wieku. Paweł był dla swojego młodszego brata wzorem, to dzięki niemu również zainteresował się aktorstwem. Panowie mieli okazję nawet zagrać w jednym serialu. Dziś już, niestety, nic nie będzie takie samo.

Rafał Królikowski podczas uroczystości pogrzebowych wygłosił wzruszające przemówienie:

Nie umiem się z tobą pożegnać. To najtrudniejsza rola. Całe swoje życie miałem starszego brata.

Następnie nawiązał do najpiękniejszych wspomnień, od dzieciństwa po teraźniejszość. Na pomoc, uśmiech i wsparcie starszego brata mógł liczyć w każdej sytuacji:

Mogłem podkraść ci papierosa, posłuchać Niemena. Przecierałeś szlaki, pokazałeś mi jak tworzyć rodzinę, dom. Zawsze mogłem zadzwonić, zapytać jaki kupić samochód, znałeś się na tym. Zawsze umiałeś dostrzec we wszystkim coś szczególnego. Umiałeś pięknie to uchwycić, określić, zaskakująco spuentować. Umiałeś czarować, może to niepoprawne w tym miejscu. Mam głębokie podejrzenie, że może byłeś czarodziejem, byłeś naszym drogowskazem, bohaterem, fajnym ludzkim bohaterem. Żegna cię nasza królicza rodzina. Cześć kochany bracie. Jak zwykle poszedłeś inną, zaskakującą drogą.