Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Antek w poruszających słowach żegna tatę: "Dziękuję w imieniu twoich małych Królików"

Dziś w Warszawie odbywa się ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Aktor spocznie na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Poruszające słowa podczas uroczystości, wygłosił syn, Antoni Królikowski.

Antkowi na pogrzebie ojca towarzyszyła jego partnerka, Kasia Dąbrowska. Antoni jest najstarszym z pięciorga dzieci Pawła i Małgorzaty Królikowskich. Od lat możemy oglądać go na dużym i małym ekranie. Niedawno zagrał główną rolę w filmie Patryka Vegi.

Podczas mszy świętej Antoni Królikowski, najstarszy syn Pawła Królikowskiego pożegnał go pięknymi i wzruszającymi słowami.

W imieniu rodziny dziękuje za przybycie tak liczne. Tato wiem, że patrzysz na nas z góry. Wierzę, że Panu Bóg powierzył ci tam najpiękniejsza z ról. Dziękuje ci w imieniu kochającej żony Gosi i dzieci, twoich małych Królików, za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi, pokazałeś, jaki piękny potrafi być tan świat i że warto być jego dobrą częścią. Nie było dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, żeby chciało nam się chcieć i udowadniałeś, że chcieć to móc. Dziękuję w imieniu Twoich rodziców dziadka Janka i Jadzi, że dałeś im wiele powodów do dumy. (...) Naszym bohaterem będziesz na zawsze - "Super Express" cytuje słowa Antoniego Królikowskiego.