Rafał Królikowski we wzruszających słowach wspomina brata, Pawła: "Rozmawiamy o nim, jak gdyby nadal żył"

Antoni Królikowski w rozmowie z mediami wspomina zmarłego tatę. Wyznanie młodego aktora o tęsknocie za Pawłem Królikowskim porusza do łez. Co powiedział o ukochanym tacie, który zmarł blisko dziewięć miesięcy temu? Antoni Królikowski nie ukrywa, że bardzo tęskni za ojcem. Sprawdźcie, co zdradził w najnowszym wywiadzie! Antoni Królikowski tęskni za tatą Śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła wszystkimi. Uwielbiany przez widzów aktor przez kilka lat zmagał się z poważną chorobą, a pod koniec 2019 trafił do szpitala. Niestety, dokładnie 27 lutego tego roku media przekazały bardzo smutną wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Teraz, dziewięć miesięcy po tych wydarzeniach Antoni Królikowski opowiedział o ogromnej tęsknocie za ojcem. Po tej stracie czuję się jak dziecko, które tęskni za tatą. Potrzeba mi więcej czasu, żeby się jakoś od tego odbić. To jeszcze boli- wyznała w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Antoni Królikowski przyznał, że wciąż łapie się na tym, że chce zadzwonić do swojego taty Brak mi taty często, zwłaszcza gdy potrzebuję drogowskazu, rady. Zawsze mogłem do niego zadzwonić. Prosto z mostu mówił, co myśli. Łapię się czasem na tym, że sięgam po telefon i wciąż mam jego numer w „ulubionych”. Nie umiem go wykasować. Często zastanawiam się: „Co by tata powiedział?” - zdradził w wywiadzie. Słowa syna Pawła Królikowskiego poruszają do łez... Zobacz także: Była dziewczyna Antoniego Królikowskiego i uczestnik "Top model" zaręczyli się! Para pochwaliła się zdjęciem z tej pięknej chwili Antoni Królikowski wspomina ukochanego tatę. Aktor nie ukrywa, że wciąż tęskni za tatą.