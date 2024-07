Dzisiaj 1 kwietnia, dlatego byliśmy pewni, że ta informacja to tradycyjna primaaprilisowa wkrętka. Sprawdziliśmy jednak u źródła i okazuje się, że choć zostali już zaprezentowani wszyscy uczestnicy trzeciej edycji programu „Rolnik szuka żony”, to jest spora szansa na to, że dołączy do nich jeszcze Rafał Jonkisz!

W Wielkanoc poznaliśmy ośmiu rolników i dwie rolniczki, którzy marzą o znalezieniu poprzez telewizję wielkiej miłości. Spośród nich do jesiennej, trzeciej edycji programu „Rolnik szuka żony” wybranych zostanie pięć osób, które dostaną najwięcej listów od widzów. Ale okazuje się, że do walki o udział w programie niespodziewanie może dołączyć Rafał Jonkisz, który przed kilkoma dniami pochwalił się taką informacją na swoim Facebooku:

Skontaktowaliśmy się z managementem Rafała Jonkisza, który potwierdził, że nie jest to wyssana z palca wiadomość.

– Zwykłem nie komentować bzdur prasy kolorowej, ale w tym przypadku nie ma w tym bzdury – mówi nam osoba z managementu Jonkisza. – Rzeczywiście otrzymaliśmy taką propozycję od Telewizji Polskiej, która dba o to, by każdy sezon ich flagowego programu był coraz bardziej atrakcyjny. W drugim sezonie do rolników dołączyła rolniczka, w trzecim być może dołączy gwiazda. Teraz wszystko leży w gestii władz telewizji, my ze swojej strony robimy zaś wszystko, by uniknąć zbędnych kontrowersji. Nie dalej jak tydzień temu Rafał Jonkisz zakupił dwadzieścia hektarów pola pod Kielcami i rozpoczął na nim uprawę grochu i marchwi - kończy.

Kto by pomyślał, że sport nie będzie już jedyną rzeczą, jaką będzie uprawiał Rafał Jonkisz… :)

Rafała Jonkisza po Tańcu z Gwiazdami zobaczymy w Rolnik szuka żony?

Rafał Jonkisz niedawno przeprowadził się do Warszawy, ale na potrzeby programu sprowadzi się do Kielc.