Radzimir Dębski podczas premiery książki swojej mamy Anny Jurksztowicz "IQuchnia, czyli jak inteligentnie jeść i pić" zdradził czy myśli już o dzieciach! Planuje powiększyć wkrótce rodzinę? Muzyk nie ma takich planów w najbliższym czasie, ale na pewno jednak będzie chciał, by i jego dzieci czerpały dużo wiedzy ze spotkań z niezwykłymi ludźmi w jego domu, tak jak on w przeszłości wiele nauczył się z wizyt niezwykłych artystów w jego rodzinnym domu:

Wydaje mi się, że jak będę miał dzieci kiedyś to będę robił to, co robili moi rodzice, czyli: "Chodź tu, siadaj tutaj, siedź cicho i słuchaj inteligentnych ludzi jak rozmawiają!". Czuję się jak taki rozpieszczony bachor, ale naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, kim jest Czesław Niemen jako parolatek, powiedział muzyk w rozmowie z Party.pl.