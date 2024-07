Radzimir Dębski i jego muzyka stała się przedmiotem zainteresowania Polaków, gdy jego talent doceniła Beyonce, nagradzając jego remiks w swoim konkursie. Wkrótce okazało się, że to dopiero początek międzynarodowej kariery artysty. Kolejne projekty Radzimira Dębskiego, jak np. historia hip-hopu wykonana pod jego dyrygenturą przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, zebrała pochwały takich gwiazd jak m.in. Nicki Minaj czy duet Mobb Deep. Ostatnią grupę Radzimir Dębski miał okazję poznać osobiście podczas ich koncertu we Wrocławiu. Jakie wrażenie wywarło na nim to spotkanie?

Prodigy jest legendą amerykańskiego rapu, takim gościem, którego słuchalem jak byłem gówniarzem. Powiedziałem do niego: "Przyszedłem przybić piatkę bo uznałem, że jak wstawiasz to co robię, to fajnie byłoby się przywitać, a on mówi: "Wow, to byłeś Ty? Fajnie, że przyszedłeś". Pogadaliśmy. Wymieniliśmy się numerami (...) Takie rzeczy dają siłę do działania, sprawiają, że myślisz sobie, że w Polsce można robić rzeczy, którymi oni się jarają dzisiaj. Bardzo szybko się zmienia sytuacja - wcale nie powinniśmy się czuć gorsi.