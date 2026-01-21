Flora Vesterberg (z domu Ogilvy) ma 31 lat i jest historyczką sztuki. Jest wnuczką księżniczki Aleksandry, kuzynki królowej Elżbiety II, co czyni ją członkinią dalszej rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii. Jej rodzicami są James i Julia Ogilvy, a jej bratem jest Alexander Ogilvy. Mimo że Flora nie pełni oficjalnych obowiązków w imieniu monarchii, regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak coroczny obiad bożonarodzeniowy organizowany przez króla Karola w Pałacu Buckingham.

Oficjalne ogłoszenie ciąży Flory: romantyczne zdjęcie i poruszające słowa

19 stycznia 2026 roku Flora Vesterberg ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka z mężem, Timothy Vesterbergiem. W poście napisała:

Z radością dzielimy się wieścią, że Timothy i ja spodziewamy się naszego pierwszego dziecka. Jesteśmy naprawdę zachwyceni.

Do wpisu dołączyła romantyczne zdjęcie pary, które wykonał jej ojciec, James Ogilvy. Wieść o ciąży szybko obiegła media i została ciepło przyjęta zarówno przez bliskich, jak i sympatyków rodziny królewskiej. Irene Forte, znajoma Flory, pogratulowała jej publicznie, a Sylvana Tomaselli, kuzynka ojca Flory, skomentowała jednym słowem: „Cudownie”.

To dziecko będzie pierwszym wnukiem Jamesa i Julii Ogilvych oraz pierwszym prawnukiem księżniczki Aleksandry, która była kuzynką królowej Elżbiety II i nadal aktywnie reprezentuje rodzinę królewską.

Ślub, miłość i wspólna przyszłość Flory i Timothy'ego

Flora poznała Timothy’ego Vesterberga, szwedzkiego finansistę, przez wspólnego znajomego - Alexandra Danielssona. Młoda para zaręczyła się już po sześciu miesiącach znajomości. Ślub odbył się 26 września 2020 roku w Chapel Royal, St James’s Palace w Londynie, w czasie pandemii. Rok później, we wrześniu 2021 roku, odbyła się uroczystość błogosławieństwa ich małżeństwa w kościele St James’s Church.

W dniu błogosławieństwa Flora miała na sobie koronkową suknię ślubną projektu Phillipy Lepley, zdobioną haftami z magnolii, jaśminu, gwiazdy betlejemskiej i orchidei. Jej głównym dodatkiem była tiara Ogilvy, wykonana z pięciu diamentowych spinek do włosów należących do księżniczki Aleksandry. Flora niosła też bukiet z kwiatami stefanotis - takimi samymi, jakie jej babcia miała w dniu swojego ślubu w 1963 roku. Małżeństwo świętowało niedawno swoją piątą rocznicę, którą uczcili podczas wystawnej uroczystości w Szwecji, ojczyźnie Timothy'ego.