Reklama

Firma kosmetyczna Radosława Majdana wpadła w poważne kłopoty!? Marka Chanel chce wycofania z rynku perfum sprzedawanych przez spółkę Vabun, należącą do Radosława Majdana. Zobaczcie, o które perfumy chodzi i co jest źródłem konfliktu według modowego giganta!

Zobacz: Małgorzata Rozenek promienieje! Spójrzcie, jak prezentowała się na spotkaniu z fanami w centrum handlowym!

Jakie produkty znajdziemy w ofercie marki Vabun?

Radosław Majdan już od jakiegoś czasu inwestuje we własną firmę kosmetyczną. W ofercie marki Vabun znajdziemy perfumy i żele pod prysznic. Produkty dostępne są w popularnych drogeriach. Gwiazdor w najbliższym czasie chce jeszcze bardziej rozwijać swoją firmę. Udało mu się nawet otrzymać dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Jednak pojawił się pewien problem...

Jakie są żądania Chanel w stosunku do firmy Majdana?

Jak podaje portal money.pl firma Vabun otrzymała pismo od spółki Chanel SARL, z którego wynika, że dom mody chce wycofania z rynku jednego z zapachów polskiej marki. Konkretnie chodzi o perfumy Vabun for Lady No.5. Oczywiście spór dotyczy drugiej część nazwy, która wyraźnie nawiązuje do kultowego zapachu Chanel No. 5. Marka Radosława Majdana zareagowała na zarzuty, twierdząc, że ich produkt posiada zupełnie inny znak towarowy, a także wygląd flakonika. Różni je również barwa perfum oraz inna woń zapachu

"No.5 zapisane jest odmiennym stylem w stosunku do produktu firmy Chanel, a pełna nazwa znaku towarowego to "for Lady No.5"”. – pisze w komunikacie ESPI spółka należąca do piłkarza.

Wkrótce dowiemy się, czy taka odpowiedź satysfakcjonuje kosmetycznego giganta.

Do biura prasowego marki VABUN wysłaliśmy również prośbę o komentarz w tej sprawie, na razie czekamy na odpowiedź.

Sądzicie, że Radosław Majdan będzie musiał wycofać z rynku swoje perfumy w obawie przed sądową batalią z domem mody Chanel?

Perfumy Vabun for Lady No.5 cena 95 zł

Mat. promocyjne

Radosław Majdan