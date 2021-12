Radosław Majdan nie wytrzymał! Dodał mocny wpis: "Okazał się oszustem i zdrajcą"

Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjęcie ze spaceru z najmłodszym synkiem. Henio ponownie podbił serca internautów. Maluch rośnie jak na drożdżach, do kogo robi się coraz bardziej podobny? Jego miny rozczulają internautów! Sami spójrzcie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek jednak przejmuje się pociążowymi fałdkami? Internauci postanowili zareagować Małgorzata Rozenek na spacerze z Heniem Małorzata Rozenek po porodzie niemalże od razu wróciła do pracy. Henio towarzyszył jej na planie "Projektu Lady". Niedawno pojawił się także na swoim pierwszym publicznym wyjściu. Rodzice zabrali go na premierę książki. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdecydowali, że nie będą ukrywać swojego dziecka i od początku chętnie publikują jego zdjęcia w sieci. W końcu malec daje im tyle radości, że chcą się nią dzielić ze swoimi odbiorcami. Małgorzata Rozenek właśnie pokazała zdjęcia z niedzielnego spaceru. Henryk pozdrawia ze spacerku 😘 miłej niedzieli 😁 - napisała na Instagramie Fani gwiazdy TVN nie szczędzili komplementów maluchowi. Jednak nie mogą dojść do porozumienia w kwestii tego, do kogo chłopiec jest bardziej podobny. Jedni uważają, że to cały tata, inni że jest kopią mamy: - Chyba do mamy podobny...😄😄 - Jest tak podobny do taty - Henio jest rozbrajająco słodziutki 😍 - Słodziak! Uwielbiam Was!!!❤️ - Słodziak po minie widzę że chyba chce porozmawiać poważnie z mamą 😉 A Wy jak sądzicie? Zobacz także: Trendy jesień 2020: Buty za ponad 2000 zł Małgorzaty Rozenek to totalny hit sezonu! Podobne w Pull&Bear kupisz za 49 zł! Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie ze spaceru z Heniem. Maluch skradł serca internautów. Do kogo Henryk Majdan jest bardziej podobny? ...