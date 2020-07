"Radek odleciał" Jakim tatą dla Henryka jest Majdan, mąż Małgorzaty Rozenek? Zdradzają jego przyjaciele! 

Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek po raz pierwszy na mnie spojrzy”, mówił przed jego narodzinami Radosław Majdan (48). Dziś już zna to uczucie. Zdjęcia z Heniem, które wrzuca na Instagram, przepełnione są miłością.

– Radek teraz się unosi, a nie chodzi po ziemi. Nieraz, gdy z nim rozmawiam, muszę trzy razy coś powtórzyć, jest tak bardzo podekscytowany – żartuje w rozmowie z „Fleszem” Rafał Maserak.

Radosław to szczęśliwy i zaangażowany tata. Przed porodem wypytywał znajomych, jak poradzić sobie np. z kąpielą.

– Bardzo to przeżywał, ale wiem, że wszystko się udało. Na „pępkowe” przyjechał od razu po pierwszym kąpaniu Henia i był bardzo z siebie dumny – dodaje Maserak. - Radek odleciał. Na pępkowym był przeszczęśliwy, nie musiał nic mówić - mówi Tomasz Iwan.

Rodzicielstwo sprawia, że Radosław pokazuje swoją mniej znaną, czułą stronę. Przez lata uchodził za niegrzecznego, zbuntowanego „bad boya”. Ten wizerunek zaczął się zmieniać, dopiero gdy związał się z Małgorzatą i stał się opiekunem dla jej synów. Kiedy odkrył w sobie tę troskliwość wobec dzieci?

– Ludzie, którzy nie znają Radka, mogą mieć mylne zdanie na jego temat. W głębi duszy to bardzo ciepły i serdeczny człowiek. Myślę, że te wartości będzie się starał przekazać swojemu synowi i pewnie już przekazuje je synom Małgosi – mówi w rozmowie z „Fleszem” Tomasz Iwan.

Radosławowi Majdanowi z kolei przekazała je mama Halina. Za co jest jej najbardziej wdzięczny? „Za empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. (…). Pokazała mi, że w imię swoich prywatnych celów nie można poświęcać drugiego człowieka”, powiedział w wywiadzie dla „Party” Radosław. Dziś były piłkarz docenia też niezależność, jaką dawali mu rodzice, oraz zaufanie, którym go obdarzali. Mimo nacisków ze strony nauczycieli w szkole nigdy nie kazali mu np. ściąć długich włosów.

„Takim samym zaufaniem obdarzę mojego syna. (…) Chciałbym mu przekazać, żeby nigdy nie próbował się nikomu przypodobać, żeby znał swoją wartość i był jej pewny”, dodał.

Kolejną wartością w życiu Majdana jest jego rodzeństwo. Z bratem Cezarym, siostrą Katarzyną oraz ich dziećmi ma świetny kontakt.

DOŚWIADCZONY TATA

Henio także będzie mógł liczyć na swoje rodzeństwo – Stanisława (14) i Tadeusza (10). Zanim Majdan został tatą, właśnie u nich wzorowo zdał egzamin na ojczyma. Pierwsze spotkanie z synami Małgorzaty było dla Radosława dużym przeżyciem. „Denerwowałem się, czy chłopcy mnie zaakceptują. Wiedziałem, że potrafię nawiązać dobry kontakt z dziećmi, że mam szczere intencje i jestem spontaniczny”, przyznał w wywiadzie dla „Party”. Poprosił chłopców, aby zwracali się do niego po imieniu, nie chciał stawiać ich w krępującej sytuacji i wymagać, aby nazywali go tatą. Dziś Staś i Tadek mają w nim prawdziwego przyjaciela, kompana zabaw i troskliwego opiekuna. Widać to choćby na zdjęciach, którymi Majdanowie dzielą się na Instagramie. Dba o nich również na co dzień.

– Widziałam Radka „w akcji” z synami Małgosi. Chłopcy dołączyli do kolacji, w której my braliśmy udział. Na ich widok Radek zerwał się od stołu, dopytywał, czy są głodni, zachowywał się tak, jakby to były jego dzieci. To było fantastyczne – opowiada „Fleszowi” Irena Kamińska-Radomska, mentorka z programu „Projekt Lady”. – Wyobrażam sobie, że będzie troskliwym i czułym ojcem i że Henio będzie miał z Radkiem cudowne życie – dodaje ze śmiechem Kamińska-Radomska.

Nie tylko Henio może zresztą liczyć na specjalne względy.

– Jego pojawienie się jeszcze bardziej tę rodzinę wzmocni. To dodatkowe spoiwo – ocenia Tomasz Iwan.

Trudno się z nim nie zgodzić!