2 z 4

Lauren Mahon i Deborah James to przyjaciółki Rachael Bland, z którymi nagrywała podcasty dla BBC. Panie opowiadały w nich o raku. Wszystkie panie wiedziały, co to znaczy walczyć z nowotworem. Lauren Mahon pokonała bowiem raka, z kolei Deborah James żyje z nieuleczalnym rakiem żołądka. Kobiety mocno się zaprzyjaźniły. Rachael Bland miała do nich absolutne zaufanie. Tuż przed śmiercią skierowała również do nich nietypową prośbę. Dziennikarka poinstruowała bowiem koleżanki odnośnie tego, jak powinny ubrać się na... jej pogrzeb!

- Pamiętajcie: założyć okulary przeciwsłoneczne od Gucciego, opadające kapelusze i czerń - żartowała Rachael Bland.

Dziennikarka pozostawiła także wyjątkowy prezent dla swojego 3-letniego synka. Zobaczcie kolejny slajd!