Już w piątek, 24 sierpnia, TIDAL i Qczaj porwą całą sopocką plażę do wspólnego wakacyjnego treningu. Znany polski trener poprowadzi bezpłatne zajęcia w rytmie jego ulubionych piosenek. Tym razem organizatorzy cyklu TIDAL X SUMMER, który odbywa się w Trójmieście, przygotowali atrakcję dla wszystkich fanów sportu. Serwis streamingowy TIDAL razem z Qczajem zapraszają na otwarty trening, który odbędzie się na plaży należącej do kompleksu Zatoki Sztuki w Sopocie. Przewidywana godzina rozpoczęcia treningu to 11:00.

Wszystkie chętne osoby, które pojawią się o tej godzinie na plaży Zatoki Sztuki, będą mogły wziąć udział w zajęciach pod okiem znanego trenera. Będzie także okazja do pamiątkowego selfie z Qczajem. W ramach współpracy sportowiec specjalnie dla użytkowników TIDAL przygotował swoją muzyczną playlistę z utworami, do których najchętniej ćwiczy. Partnerem treningu jest polska marka ubrań 4F.

Qczaj jest obecnie jednym z najpopularniejszych motywatorów w Polsce. Na Instagramie śledzi go ponad 278 tysięcy obserwatorów, a jego treningi na Youtube cieszą się dużą popularnością. Swoim uśmiechem oraz pozytywnym podejściem do życia Qczaj podbił serca tysięcy Polaków.

TIDAL X SUMMER to cykl wakacyjnych aktywności odbywających się na plaży w kultowej Zatoce Sztuki w Sopocie. Serwis streamingowy TIDAL, na którym znajdziemy między innymi dostęp do ekskluzywnych wydarzeń na żywo oraz wyselekcjonowanych muzycznych playlist.

TIDAL to globalny muzyczny serwis streamingowy stworzony dla fanów przez samych artystów z całego świata. Użytkownicy TIDAL korzystają z wyselekcjonowanych treści, które łączą muzyków z fanami na wielu płaszczyznach. Usługa oferuje najlepszą jakość dźwięku oraz wideo o wysokiej rozdzielczości, a także odkrywanie nowych artystów przez TIDAL Rising oraz unikatowe doświadczenia przez TIDAL X. TIDAL dostępny jest w 52 krajach z katalogiem ponad 57 milionów utworów i 230 000 filmów wysokiej jakości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tidal.com/pl.

Ola Bladosz, e-mail: o.bladosz@2koma7.pl , telefon kontaktowy: +48 505 977 047