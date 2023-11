Gdy w mediach gruchnęła wiadomość o nagłym rozwodzie Dominiki i Michała Wiśniewskich, wszyscy zaczęli się zastanawiać, co jest tego powodem. Tym bardziej, że kilka dni wcześniej oboje zapewniali, że nie grozi im żaden kryzys. Prawda okazała się być jednak nieco inna. Michał Wiśniewski - bez wiedzy żony - wniósł pozew o rozwód. Niektórzy twierdzą, że powodem jest inna kobieta. Dominika Tajner-Wiśniewska bardzo przeżywa tę sytuację. Na szczęście może liczyć na przyjaciół, w tym na Qczaja, do którego zbliżyła się w programie "Taniec z gwiazdami". Niedawno przyłapano ich na intymnym spotkaniu. Jak komentuje to Qczaj? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Qczaj i Dominika bardzo się do siebie zbliżyli

Instagram

Dla Dominiki Tajner-Wiśniewskiej to bardzo trudny czas

East News

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Daniel Qczaj ostro o Michale Wiśniewskim i jego rozstaniu z Dominiką: "To jest totalny brak klasy"