Rozstanie Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego zaskoczyło wszystkich. Jeszcze kilkanaście dni temu nikt nie spodziewał się, że wkrótce lider zespołu "Ich Troje" postanowi zakończyć swój związek z czwartą żoną. Nawet kiedy pojawiły się plotki o kryzysie w ich małżeństwie, razem szybko je zdementowali. Niestety, kilka dni po ich wspólnym oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Dominika przyznała, że jej mąż złożył pozew o rozwód. Była uczestniczka najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywała wówczas, że decyzja męża mocno ją zaskoczyła. Dziś w trudnych chwilach Dominika Tajner może liczyć na wparcie bliskich i przyjaciół, których poznała na planie tanecznego show Polsatu. Do tego grona należy m.in. uwielbiany przez Polki trener, Daniel Kuczaj, który w mocnych słowach ocenił zachowanie Wiśniewskiego!

Daniel Kuczaj "Qczaj" w rozmowie z Party.pl skomentował głośne rozstanie Dominiki Tajner. Trener nie ukrywa, że gdyby nie tańczył w parze z Pauliną Biernat, to chętnie oddałby Dominice swoje miejsce w programie, żeby w trudnych chwilach mogła skupić się na tańcu i choć na chwilę zapomnieć o prywatnych problemach.

Qczaj nie ukrywa, że nie podoba mu się zachowanie Michała Wiśniewskiego, który po rozstaniu z Dominiką Tajner pozwolił sobie m.in. na zaskakujący komentarz w programie "To był rok!". Wokalista po wyemitowaniu swojego starego teledysku w show TVP żartował: "To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża". Daniel Kuczaj w rozmowie z Party.pl staje w obronie Dominiki i w mocnych słowach komentuje zachowanie jej męża.

To jest totalny brak klasy. W momencie, kiedy kobieta oddała mu wiele lat swojego życia i pomogła mu. Ona mu pomogła, wszyscy wiemy w jakiej sytuacji znalazł się Michał kilka lat temu, bo to nie jest żadna tajemnica, że był w trudnej sytuacji finansowej. Szkoda, że w tym momencie nie potrafi się zachować. Nie chodzi o jakąś wdzięczność, że pomogła mu, ale o szacunek do kobiety, jako do tej, która naprawdę pomogła mu z tego wyjść. A on w tym momencie dolewa oliwy do ognia, może jest mu tak wygodniej. To jest stały schemat wielu facetów, którzy tak naprawdę wprowadzają w stan ofiary swoją kobietę, żeby ona nie czuła się ze sobą za dobrze. Ja myślę, że Michałowi nie będzie po drodze jeśli Dominika nabierze jeszcze większej pewności siebie. To jest bardzo niefajne, żeby w takiej sytuacji - i to niezależnie czy to jest Michał Wiśniewski, czy to jest jakiś inny mężczyzna - zacząć podśmiechiwać się. A on to robi, to jest bardzo niefajne- powiedział nam Daniel Kuczaj.