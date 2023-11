Kolejna wpadka w "Pytaniu na śniadanie"! Tym razem nie dopuścili się jej prowadzący czy goście, a wydawca programu! Produkcja zdecydowała o zaproszeniu do śniadaniówki młodego artysty. Ten w programie zaśpiewał piosenkę o seksie i narkotykach! Ronnie Ferrari, bo o nim mowa tłumaczy, aby jego utworów słuchać z przymrużeniem oka. Czy piosenka faktycznie jest nieodpowiednia?

Ronnie Ferrari w "Pytaniu na śniadanie"

19-letni Ronnie Ferrari bije rekordy popularności. Wszystko za sprawą jednej piosenki, którą opublikował w sieci dwa miesiące temu. Utwór "Ona by tak chciała" odtworzono już ponad 66 mln razy na YouTubie! Hubert Kacperski w mgnieniu oka stał się jedną z największych gwiazd na polskiej scenie. Zaproszono go nawet na scenę PGE Narodowego, gdzie wystąpił przed kilkudziesięcioma tysiącami osób!

Młody artysta korzysta ze swoich "pięciu minut" i z chęcią udziela wywiadów. W niedzielę przyjął zaproszenie do programu "Pytanie na śniadanie". Tam Marzenie Rogalskiej i Tomkowi Kammelowi opowiadał o fenomenie utworu.

Pod koniec wywiadu Hubert zaprezentował widzom "Ona by tak chciała". Niestety władze TVP nie były zachwycone teksem piosenki i zawiesiły wydawcę niedzielnego programu! Tak brzmi refren: "Ona by tak chciała być tu ze mną / Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. / Ona by tak chciała tańczyć ze mną / Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą".

Kierownictwo Telewizji Polskiej zdecydowało w poniedziałek o zawieszeniu osoby wydającej niedzielne "Pytanie na Śniadanie". Powodem nie jest sama rozmowa z Ronniem Ferrari, lecz wyemitowanie fragmentu jego piosenki. Władze spółki oceniły, że tekst utworu zawiera niedopuszczalne treści i promuje naganne zachowania - czytamy w "Wirtualnychmediach.pl".

Choć utwór Ronniego bardzo podoba się Polakom, o czym świadczą m.in. wyświetlenia na YouTubie, to widzowie "Pytania na śniadanie" nie byli zachwyceni usłyszeniem piosenki w programie. Po występie artysty w śniadaniówce pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Niemniej jednak Ronnie i tak pominął przekleństwa, które zawiera piosenka...

Ronnie na PGE Narodowym

Program prowadzili Marzena i Tomasz

