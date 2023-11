Reklama

Mimo wakacji program "Pytanie na śniadanie" gości na antenie TVP2 siedem dni w tygodniu. Dzięki temu widzowie mogą spędzać poranki ze swoimi ulubionymi prowadzącymi. Teraz okazuje się, że do grona dziennikarzy popularnej śniadaniówki dołączy nowa, świeża krew! Przypomnijmy, że wśród wakacyjnych prowadzących "Pytania na śniadanie" znalazła się już znana blogerka, Macademian Girl.

Nowy prowadzący "Pytanie na śniadanie" - kim jest?

Już we wtorek 31 lipca w "Pytaniu na śniadanie" jako prowadzący u boku Marzeny Kawy zadebiutuje Mateusz Szymkowiak. Dziennikarz jest bardzo dobrze znany widzom Dwójki. Mateusz wraz z aktorką, Moniką Mazur, prowadzi bowiem program "Lajk". Oprócz tego w 2011 roku Szymkowiak wygrał publiczny casting na prowadzącego kulisy "The Voice of Poland". Dziennikarz od lat przygotowuje także materiały na potrzeby "Pytania na śniadanie", więc jest bardzo dobrze znanym pozostałym gwiazdom śniadaniówki.

- To dla mnie wyróżnienie! Mam nadzieję, że spodobamy się widzom i jeszcze będzie okazja, by powtórzyć to doświadczenie - mówi Mateusz Szymkowiak.

Trzymamy za niego kciuki!

Mateusz Szymkowiak jest bardzo dobrze znany widzom Dwójki

Czy zostanie w "Pytaniu na śniadanie na stałe"?