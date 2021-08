Puchar i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu 2021 - zobacz naszą relację!

W długi sierpniowy weekend redakcja Party.pl miała przyjemność uczestniczyć w zawodach Ford Focus Active Challenge 2019 w Pucku . Emocji nie brakowało, bo podczas zmagań na Bałtyku wyłoniono mistrzów Polski w konkurencjach: Freestyle i Formuła Kite Open, a także finalistów pucharu Polski w konkurencji Freestyle. Mimo niesprzyjających prognoz, startującym udało się rozegrać doskonałe zawody. Na akwen Zatoki Puckiej jako pierwsi wyruszyli zawodnicy Formuły Kite Open oraz Freestyle . Ta druga rozpoczęła się od popisów najmłodszych kitesurferów. Ostatecznie, w kategorii U14 zwyciężył Bartosz Włodarczyk , a wśród juniorów do lat 18 – Oskar Cholewiński . Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Martyna Konkel . Srebro trafiło do Kasi Lange , a brązowy medal wywalczyła Natalia Grabowska . W rywalizacji mężczyzn na zwycięzcę typowano Maice’a Dittricha , który ostatecznie zajął drugie miejsce. Tytuł mistrza Polski Freestyle trafił do Marka Rowińskiego , zaś brązowy medal odebrał Mateusz Włodarczyk . W konkurencji Formuła Kite Open pań bezkonkurencyjna okazała się Julia Damasiewicz , która wygrała większość wyścigów i zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno w kategoriiach: open, U19 i U16. Tuż za nią uplasowały się Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz . Mistrzem Formuły Kite Open mężczyzn został Maks Żakowski . Drugi na mecie był Błażej Ożóg , a jako trzeci dopłynął do niej Jakub Jurkowski , który został jednocześnie mistrzem Polski w kategoriach do lat 19 i 16. Legendy kitesurfingu Gośćmi specjalnymi zawodów Ford Focus Active Challenge 2019 w Pucku byli mistrzowie świata i zarazem legendy kitesurfingu – Aaron Hadlow i Airton Cozzolino . Panowie nie tylko opowiadali o swojej pasji, ale też chętnie dzielili się wiedzą z młodymi...