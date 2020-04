Ptyś z show MTV żegna Grzegorza Czepułkowskiego, gwiazdora "Barw Szczęścia". Rozmawiali tydzień temu

Grzegorz Czepułkowski zmarł nagle w wieku 47 lat. O śmierci aktora, dziennikarza i blogera modowego poinformowała rodzina:

Koledzy z kanału Realnews.pl, którego był gwiazdą, napisali, że prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny był zawał serca:

Do tragedii doszło w czasie, gdy Grzegorz spacerował z dziećmi. O oficjalnej przyczynie zgonu poinformujemy w najbliższych dniach. Główna przyczyna to prawdopodobnie zawał serca, ale ogłosimy oficjalną informację po poniedziałkowej sekcji zwłok - napisali administratorzy tego kanału na YouTubie.

Grzegorz Czepułkowski na swoim kanale rozmawiał z gwiazdami polskiego show biznesu oraz sportu i sztuk walki. Wśród nich znaleźli się m.in. Mateusz Borek, Marcin Najman, Blanka Lipińska czy Kazik Staszewski, ale również Jakub Henke, czyli słynny Ptyś z show MTV "Warsaw Shore". Na Instagramie Jakuba pojawił się wzruszający post, w którym Henke wspomina zmarłego kolegę. Okazuje się, że tydzień temu mieli okazję rozmawiać przez telefon:

Kochani dotarła do mnie straszna wiadomość odszedł mój kolega dziennikarz portalu realnewspl Grzegorz Czepułkowski, byłeś pierwszą osobą której udzieliłem wywiadu na temat PunchDown jak I pierwszym dziennikarzem do którego dzwoniłem z informacją o gali... Gdybym wiedział że to będzie nasz ostatni wywiad... Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy przez telefon niestety była to nasza ostatnia rozmowa...

Zawsze wesoły uśmiechnięty, pozytywnie nakręcony takiego Cię zapamiętam Ziomeczku 😭😭😭 Chciałbym przekazać rodzinie I bliskim najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w spokoju Grzesiu.