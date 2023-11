"Przyjaciółki" wracają na antenę Polsatu! Już dziś fani serialu zobaczą pierwszy odcinek 10. serii wielkiego hitu z udziałem Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej i Magdaleny Stużyńskiej. Co wydarzy się w życiu serialowych przyjaciółek? Zuza, Patrycja, Inga i Anka wybiorą się na babski wypad do SPA, gdzie będą wspominać wydarzenia z wesela Anki. Wiktor Jeleński odwiedza Pawła w szpitalu. Przeprasza go za incydent, który miał miejsce na weselu. Inga wciąż nie może się dogadać z Robertem, każda wymiana zdań prowadzi do kłótni. Wiktor wyznaje miłość Patrycji...

Reklama

Co jeszcze wydarzy się w "Przyjaciółkach"? Zobaczcie zwiastun serialu! Przypominamy, że pierwszy odcinek 10. serii już dziś, 7 września, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz także: Socha, Sokołowska, Stużyńska czy Liszowska? Która gwiazda Przyjaciółek wyglądała najlepiej na ramówce Polsatu? PLEBISCYT

Przyjaciółki wracają na antenę Polsatu.

Reklama

Co wydarzy się w pierwszym odcinku serialu?