1 z 5

11. sezon "Przyjaciółek" budzi ogromne emocje. Już w 1. odcinku tej serii miało miejsce kilka szokujących zdarzeń, wśród których zdecydowanie króluje wielka kłótnia przyjaciółek. Patrycja (Joanna Liszowska) wykrzyczała z wściekłością, że nie chce, by Inga (Małgorzata Socha), Anka (Magda Stużyńska) i Zuza (Anita Sokołowska) były obecne na jej ślubie. W 2. odcinku Inga wyciągnęła rękę na zgodę do Patrycji i zaprosiła ją na kawę. Reakcja Patrycji? Do przewidzenia! Dziewczyna nie chciała widzieć się z przyjaciółkami i wykręciła się ze spotkania brakiem czasu. Czy przyjaciółki się pogodzą? Już to wiemy! Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz: Za nami 2. odcinek "Przyjaciółek"! Uważnie go oglądałyście? Sprawdzamy!