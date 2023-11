Reklama

W 12. sezonie "Przyjaciółek" Patrycja (Joanna Liszowska) nie jest już z Wiktorem (Paweł Deląg). Kochan odeszła od toksycznego męża, choć jeszcze nie doszło do rozprawy rozwodowej. Patrycja zaczęła jednak układać sobie życie - założyła własny salon fryzjerski, chodzi na randki. Teraz to jej teściowa, Ela, mama zmarłego Michała, postanowiła zeswatać Patrycję! Zobaczcie zabawną scenę ze 143. odcinka "Przyjaciółek". Ubawicie się do łez!

143. odcinek 12. sezonu "Przyjaciółek" już dziś - 1 listopada o godz. 21.10 w Polsacie

Ela nie chce, żeby Patrycja była samotna

Czy Patrycja faktycznie zwiąże się z Tadkiem?