W 12. sezonie "Przyjaciółek" los nie oszczędził żadnej z bohaterek, choć bez wątpienia najłagodniej obszedł się z Patrycją (Joanna Liszowska), która w końcu odeszła od toksycznego męża i otworzyła własny salon. Patrycja wciąż jednak myśli o Wiktorze i ma do niego słabość, jednak o jej serce zaczął walczyć Tadek, przyjaciel jej zmarłego męża, Michała. Tadek nie odpuszcza, choć na razie Patrycja traktowała go po przyjacielsku. Czyżby jednak to się miało zmienić? Zobaczcie scenę ze 142. odcinka "Przyjaciółek", który mówi wszystko o relacji Patrycji i Tadka!

Patrycja spędzi miły czas z Tadkiem

Czy Patrycja poczuje coś do Tadka?