Przed nami już 138. odcinek "Przyjaciółek"! Co się wydarzy? Zuza (Anita Sokołowska) będzie niepokoić się o swoje zdrowie. Wyczuła guzek w piersi i doskonale wie, co to może oznaczać. Jest obciążona genetycznie nowotworem piersi - jej mama Stefa walczyła i wygrała z rakiem. Zuza boi się, zaczyna chodzić po lekarzach, ale nikomu nie przyznaje się do swoich przeżyć. Tymczasem wiele wskazuje na to, że u Anki (Magda Stużyńska) sytuacja zaczyna się stabilizować. Paweł znalazł pracę. W przeciwieństwie do Ingi (Małgorzata Socha), która ma teraz problemy nie tylko z finansami, bezrobociem, ale także córką Hanią. Obawia się, że koleżanki mają na nią zły wpływ. Prosi byłego męża Andrzeja (Adam Adamonis) o pomoc. Nie wie jednak, że... Zobaczcie, co się wydarzy i na czym Inga przyłapie Andrzeja!

