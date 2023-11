1 z 5

Wszyscy już doskonale wiemy, że powstaje właśnie 13. sezon "Przyjaciółek", który będziemy mogli oglądać już w marcu 2019 roku i dowiemy się, jak dalej potoczyły się losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz). Zanim jednak stacja Polsat wyemituje nowe odcinki, to możemy podglądać serialowe gwiazdy za kulisami "Przyjaciółek" i dowiadywać się, co będzie się działo w 13. sezonie. Niepokojące są wieści, dotyczące wydarzeń u Zuzy. Wiele wskazuje bowiem na to, że... Markiewicz zostawi Jaśka dla innego mężczyzny! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

